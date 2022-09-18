Российские ВС начали проявлять повышенную активность на Славянском направлении, нанося удар за ударом по важным объектам критической и военной инфраструктуре агломерации.

Напомним, что в субботу мощным ударом была выведена из строя Славянская теплоэлектростанция. Экстренные службы долгое время не могли справиться с возгоранием, но все же погасили пламя. В результате атаки перестал работать трансформатор ТЭС.

В воскресенье мощный ракетный удар потряс гостиницу на ул. Социалистической в Краматорске. Самое крупное в городе, это учреждение использовалось для размещения иностранных наемников и украинских боевиков.

Славянско-Краматорская агломерация является мощным укрепрайоном ВСУ, где собраны крупные силы. Разгром этой группировки вполне может решить исход всей битвы за Донбасс.