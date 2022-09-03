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В селе Партизанское, что неподалеку от Николаева, российские ВС обнаружили крупный склад ВСУ с артиллерийским и ракетным вооружением. По объекту был нанесен мощный ракетный удар, сопровождающийся множественными взрывами из-за детонации боеприпасов, передает «Русская весна».

Жители населенных пунктов, расположенных рядом, рассказали о мощных раскатах и сильном возгорании на территории склада. Уничтожение данного объекта поможет несколько успокоить боевиков ВСУ, которые несмотря на крупные потери продолжают рваться в контрнаступление на Херсон.

Напомним, что ранее сообщалось об установлении контроля ВС РФ над расположенным неподалеку от Партизанского поселка Благодатное. Эти населенные пункты могут стать плацдармом для наступления российских военных на аэропорт Кульбакино и на Николаев.

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