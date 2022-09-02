Российские ВС и Народная милиция независимых республик Донбасса только за последние сутки уничтожили шесть украинских складов с ракетами и артиллерийскими снарядами. Кроме того, высокоточным ударом ликвидирован зенитно-ракетный комплекс «Бук-М1».

Минобороны РФ информирует, что союзные силы установили местоположение складов с боеприпасами к артиллерийским орудиям и РСЗО в Соледаре и Северске, на пока еще подконтрольной Киеву территории ДНР, в населенном пункте Доброе в Николаевской области, а также в Андреевке и Циркунах Харьковской области и непосредственно в Харькове.

Комплекс «Бук-М1» был развернут украинскими ВС рядом с населенным пунктом Воскресенское, что в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, военное ведомство рассказало о массовом бегстве с позиций боевиков ВСУ у населенных пунктов Опытное и Авдеевка.