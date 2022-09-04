Стремясь в очередной раз сделать из нескольких подряд провалов «перемогу», украинские власти превозносят успехи беспилотников Bayraktar TB2, которые якобы «успешно» действуют на границе Николаевской и Херсонской областей. При этом они умалчивают об уничтожении российскими ВС не менее трех таких ударно-разведывательных дронов, рассказал портал «Русская весна».

Военкоры издания получили эту информацию из первых рук – от самих военных, которые сейчас сдерживают попытки контрнаступления украинской армии. Бойцы также показали несколько фотографий с обломками переоцененных турецких беспилотников, которые являются слишком уж заметной целью.

Напомним, что Киев сконцентрировал крупные силы в Николаевской области и осуществляет одну за другой попытки контратаковать на Херсонском направлении. Однако каждая из них завершается плачевно для ВСУ. Украинская армия несет потери в живой силе и технике и не может достичь ни одной из поставленных президентом Зеленским целей.