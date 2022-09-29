Киеву по-прежнему не оставляет попыток установить контроль над Красным Лиманом либо как минимум взять город в клещи и оставить союзные силы без снабжения. Но ВС РФ, Народная милиция и добровольческие отряды продолжают отчаянное сопротивление, не оставляющее националистам никаких шансов на успех.

Несмотря на беспрерывные атаки боевиков ВСУ, в Красном Лимане завершился референдум, на котором более 90 процентов местных жителей проголосовали за присоединение ДНР к России. Это в очередной раз доказывает, что Донбасс твердо намерен отдалиться от Украины и окончательно уйти из-под гнета киевского режима.

В Красный Лиман прибывает подкрепление ВС РФ, поэтому можно не сомневаться, что атаки ВСУ будут отражаться и дальше. Специальная военная операция проводится для освобождения Донбасса, поэтому город врагу российские войска не отдадут.