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В населенном пункте Часов Яр нанесен удар по командному пункту 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Так уж вышло, что в момент атаки командиры одного из самых активных подразделений проводили совещание и обсуждали планы дальнейших действий. В результате вместе с командным пунктом ликвидировано 25 офицеров, еще 40 получили ранения, сообщил портал «Военное обозрение» со ссылкой на новую сводку Генштаба.

В ней также упоминаются бесплодные попытки ВСУ захватить Красный Лиман, где союзные силы грамотно отбиваются. Из-за крупных потерь противнику приходится останавливать волны своих атак и заниматься перегруппировкой сил.

Украинский Генштаб требует от президента Зеленского остановить наступление на Лиман и заняться пополнением частей, понесших колоссальные потери. Однако Верховному главнокомандующему ВСУ срочно нужно отчитаться перед Западом об «очередной победе», чтобы выклянчить новое оружие, поэтому он гонит армию в бой, невзирая на потери.

Настоящую панику командования ВСУ спровоцировали дроны-камикадзе, которые уже нанесли ряд мощных ударов по объектам в Одесской области. Так, в Затоке был подорван склад с 2 тысячами снарядам, которые детонировали почти всю ночь.

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