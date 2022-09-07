Киев активно готовил контрнаступление под Харьковом, для чего накапливал силы нацгвардии в западной части областного центра. Однако два ракетных удара в ночь на 7 сентября внесли некоторые коррективы в его планы, пишет портал «Военное обозрение».

Провал на Херсонском направлении заставляет Киев менять стратегию. Поэтому он замыслил наступление на населенные пункты Русские Тишки и Гоптовка, которые находятся под контролем ВС РФ. Для этого в Новобаварском и Холодногорском районах Харькова были размещены подразделения Национальной гвардии.

Российские ВС выяснили расположение военных объектов и нанесли сокрушительные удары по ним, сопровождающиеся огромными столбами огня и дыма. Гауляйтер Харьковской области Олег Синегубов подтвердил, что атака проводилась именно на упомянутые выше районы. При этом он не сообщил, какие именно объекты попали под удар, что доказывает уничтожение именно военной инфраструктуры.

Отмечается, что 7 сентября ВС РФ также атаковали позиции противника в Сумской и Черниговской областях, откуда ВСУ пытались наносить удары по приграничным территориям РФ.