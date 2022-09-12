В ночь на 12 сентября ВС РФ громили объекты военной инфраструктуры Украины высокоточными ракетами. Портал «Военное обозрение» рассказал о массированных ракетных ударах.

Так, в Харькове был уничтожен командный пункт ВСУ, в котором высокопоставленные военные разрабатывали планы контрнаступления в восточной части региона. Также поражено несколько других военных целей противника. Одна из них – крупный склад со снаряжением, которое на протяжении длительного времени свозилось с Запада.

В Запорожье известно о прилетах, которые сопровождались звуками взрывов, однако пока неизвестно, какие именно объекты были уничтожены.

В Славянско-Краматорской агломерации атакам подверглась Константиновка, неподалеку от которой боевики ВСУ предприняли попытку форсировать Северский Донецк. Ему это не удалось, военнослужащие и иностранные наемники ликвидированы.