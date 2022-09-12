читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В ночь на 12 сентября ВС РФ громили объекты военной инфраструктуры Украины высокоточными ракетами. Портал «Военное обозрение» рассказал о массированных ракетных ударах.

Так, в Харькове был уничтожен командный пункт ВСУ, в котором высокопоставленные военные разрабатывали планы контрнаступления в восточной части региона. Также поражено несколько других военных целей противника. Одна из них – крупный склад со снаряжением, которое на протяжении длительного времени свозилось с Запада.

В Запорожье известно о прилетах, которые сопровождались звуками взрывов, однако пока неизвестно, какие именно объекты были уничтожены.

В Славянско-Краматорской агломерации атакам подверглась Константиновка, неподалеку от которой боевики ВСУ предприняли попытку форсировать Северский Донецк. Ему это не удалось, военнослужащие и иностранные наемники ликвидированы.

Вам может понравиться

Военкор Коц рассказал о неудачной атаке наемников ВСУ на Изюмском направлении

К югу от Изюма в Харьковской области пехота «солдат удачи», участвующих в боевых действиях на стороне Киева попыталась атаковать российское подразделение. Не менее 20-30 боевиков получили отпор и были вынуждены

Сивков: ВСУ рискуют в ближайшие дни оказаться в “огневом мешке” под Харьковом

На протяжении ближайших десяти дней ВС РФ перейдут в контрнаступление и закроют раззадорившихся боевиков ВСУ под Харьковом в надежном огневом мешке. Военный эксперт Константин Сивков рассказал сайту «Украина.ру», что российским

Продолжается переброска крупных сил ВС РФ в Харьковскую область для ликвидации прорыва ВСУ

Российская колонна военной техники стремительно продвигается в направлении Изюма. Туда же летят транспортные вертолеты, осуществляющие перевозку личного состава и вооружения, сообщил портал «Военное обозрение». Военнослужащие также едут в многочисленных тентованных
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 12 сентября – пасмурно, до 6 °C | город Мытищи: погода, 12 сентября – пасмурно, до 10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 12 сентября – переменная облачность, до 18 °C | Южно-Сахалинск: погода, 12 сентября – пасмурно, до 21 °C | Королев: погода, 12 сентября – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 12 сентября – небольшой дождь, до 8 °C | Армавир: погода, 12 сентября – небольшая облачность, до 14 °C |