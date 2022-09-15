ВС РФ вновь нанесли удары по гидротехническому сооружению Кривого Рога и промышленной инфраструктуре города, рассказал портал «Русская весна».

Военные корреспонденты сообщили, что во всех областях Украины лишь недавно умолкли сирены воздушной тревоги. Удары были нанесены не только по Кривому Рогу, но и по военным объектам ВСУ в Запорожской и Кировоградской областях. Представители администраций этих регионов уже подтвердили информацию об атаке.

Напомним, что 14 сентября после ударов ВС РФ по дамбе в Кривом Роге уровень воды в реке Ингулец резко поднялся. Она снесла все понтонные переправы, ранее наведенные боевиками ВСУ и отрезала несколько уже перебравшихся на другой берег подразделений от основных сил.