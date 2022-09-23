ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российские военные подразделения стали активно эксплуатировать беспилотники, которые выпускает российская компания ZALA Aero. Фирма входит в концерн “Калашников”, а тот в свою очередь является частью государственной корпорации “Ростех”.

Как рассказал ТАСС президент концерна Алан Лушников, беспилотные летательные аппараты для российского Минобороны являются новой техникой. Тем не менее, если судить по различным публикациям, то дроны уже активно используются, подчеркнул глава концерна.

О каких именно дронах говорил Лушников, не уточняется. Однако в сообщении ТАСС отмечается, что ранее “Ростех” заявлял о применении на Украине дронов “КУБ” и “Ланцет”. В основном, и те, и другие используются для поражения удалённых целей на земле. “КУБы” могут летать на скорости до 130 километров в час в течение 30 минут. “Ланцет” может преодолевать расстояния до 40 километров. Он же оснащён телевизионным каналом связи, через который можно получать подтверждения поражения цели. Обе модели беспилотников по сути являются барражирующими боеприпасами.

Вам может понравиться

Использовать стратегическую авиацию на Украине предложил военный эксперт

Российским властям следует пересмотреть свою позицию по проведению специальной военной операции на Украине и уже в ближайшее время задействовать там стратегическую авиацию. Об этом заявил военный эксперт Константин Сивков –

Юрий Кнутов оценил возможность отправки войск НАТО на Украину после референдумов

Блок НАТО уже действует на Украине, пусть и неформально. Однако ожидать, что после проведения референдумов и присоединения к России новых регионов Альянс введет свои войска официально, не стоит, считает военный

В Северной Корее заявили, что не поставляют вооружение в Россию

В Министерстве обороны КНДР заявили, что страна не поставляла и не собирается поставлять какого-либо вооружения в Россию. Соответствующее обращение военного ведомства приводят северокорейские государственные СМИ – сообщает ТАСС. Представитель Главного