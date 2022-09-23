Российские военные подразделения стали активно эксплуатировать беспилотники, которые выпускает российская компания ZALA Aero. Фирма входит в концерн “Калашников”, а тот в свою очередь является частью государственной корпорации “Ростех”.

Как рассказал ТАСС президент концерна Алан Лушников, беспилотные летательные аппараты для российского Минобороны являются новой техникой. Тем не менее, если судить по различным публикациям, то дроны уже активно используются, подчеркнул глава концерна.

О каких именно дронах говорил Лушников, не уточняется. Однако в сообщении ТАСС отмечается, что ранее “Ростех” заявлял о применении на Украине дронов “КУБ” и “Ланцет”. В основном, и те, и другие используются для поражения удалённых целей на земле. “КУБы” могут летать на скорости до 130 километров в час в течение 30 минут. “Ланцет” может преодолевать расстояния до 40 километров. Он же оснащён телевизионным каналом связи, через который можно получать подтверждения поражения цели. Обе модели беспилотников по сути являются барражирующими боеприпасами.