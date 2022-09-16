Боевики ВСУ выложили в Сеть фотографии обломков иранского беспилотного аппарата Shahed-136. Они заявляют, что именно этот дрон-камикадзе использовался для удара по позициям националистов в Никопольском районе Днепропетровской области.

Военные корреспонденты портала «Русская весна» внимательно изучили снимки и отметили, что на них можно идентифицировать двигатель Mado M550 иранского производства. Именно этот силовой агрегат применяется в конструкции барражирующих боеприпасов, причем он в подавляющем большинстве случаев сохраняет целостностью после удара по цели.

Напомним, что эпопею с иранскими беспилотниками западные СМИ начали еще летом. Минобороны РФ пока информацию о поставках этих дронов-камикадзе не подтверждает. Однако на Украине обнаруживаются обломки уже второго барражирующего боеприпаса из Ирана. Впрочем, вся информация поступает от украинской стороны, поэтому сомнения в ее достоверности остаются.