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Боевики ВСУ выложили в Сеть фотографии обломков иранского беспилотного аппарата Shahed-136. Они заявляют, что именно этот дрон-камикадзе использовался для удара по позициям националистов в Никопольском районе Днепропетровской области.

Военные корреспонденты портала «Русская весна» внимательно изучили снимки и отметили, что на них можно идентифицировать двигатель Mado M550 иранского производства. Именно этот силовой агрегат применяется в конструкции барражирующих боеприпасов, причем он в подавляющем большинстве случаев сохраняет целостностью после удара по цели.

Напомним, что эпопею с иранскими беспилотниками западные СМИ начали еще летом. Минобороны РФ пока информацию о поставках этих дронов-камикадзе не подтверждает. Однако на Украине обнаруживаются обломки уже второго барражирующего боеприпаса из Ирана. Впрочем, вся информация поступает от украинской стороны, поэтому сомнения в ее достоверности остаются.

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