Возможное применение ядерного оружия западными странами вызывает серьезное беспокойство, заявил военный историк Юрий Кнутов. Он напомнил, что США и Великобритания заявляют, что подобные виды вооружений может задействовать Россия, но в то же время и сами угрожают нанести ядерный удар.

В интервью сайту “Украина.ру” Кнутов напомнил, что американские конгрессмены и политики в руководстве США неоднократно грозили атаковать то Севастополь, то весь Крымский полуостров целиком, то другие российские города именно с применением ядерного оружия.

Также подобные заявления делала и вновь избранный премьер-министр Великобритании Лиз Трасс. Она высказывалась в том духе, что даже не станет задумываться, нужно ли нажимать красную кнопку.

По мнению Кнутова, эти заявления демонстрируют полную безответственность западных политиков. Они не хотят осознавать, что ядерная война уничтожит всю планету, поэтому вполне могут передать ядерное оружие Украине. От которой уж точно не стоит ожидать ни ответственности, ни адекватности.