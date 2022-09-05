Заявления о якобы непригодности российской военной техники – не более, чем попытки пиара со стороны представителей Минобороны Украины. Так военный эксперт, полковник в отставке Михаил Ходарёнок прокомментировал недавнее высказывание руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого. Об этом сообщает NVL.

Украинский военный заявлял, что всю современную технику Россия задействовала в первые дни специальной военной операции. Сейчас же – сказал Скибицкий – в бой идёт техника, снятая с хранения. Причём около половины такого вооружения непригодно для использования.

Эксперт Ходарёнок отметил, что подобные заявления – обычная ложь, вызванная желанием попиариться. По его словам, проблем с техникой у России не может быть в принципе. Специалист отметил, что ВС РФ имеет в распоряжении подвижные ремонтные базы, а также эффективные тыловые подразделения. Благодаря этому восстановление боеспособности техники проводится довольно быстро.