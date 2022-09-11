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В воскресенье российские ВС сбили под Угледаром украинский вертолет Ми-8. Подробности данного эпизода рассказал военный эксперт Алексей Суконкин.

Он сообщил, что вертолет противника был уничтожен из переносного зенитно-ракетного комплекса военнослужащим 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Имени офицера аналитик называть не стал.

Суконкин рассказал также, что российский военный принимал непосредственное участие в боевых действиях на территории ДНР и ЛНР еще в 2014 году. Там его тяжело ранили, но страсть к военному делу отбить не сумели. Он прошел курс лечения, после которого поступил в военное училище на факультет ПВО. Украинский Ми-8 стал вторым вертолетом, сбитым офицером в ходе специальной военной операции. По мнению Суконкина, военнослужащий вполне заслужил, чтобы его портреты появились на центральной улице родного Владивостока.

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