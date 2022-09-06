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Военный эксперт Владислав Шурыгин отметил, что контрнаступление, о котором так громко заявляют киевские власти, на самом деле от политиков вообще не зависит. Результат напрямую связан с действиями украинских боевиков. А вот с ВСУ есть определенные проблемы. Украинские военнослужащие растеряли всю мотивацию для ведения боевых действий.

Армия ВСУ серьезно истощилась. На это повлияли существенные потери и живой силы, и военной техники. Украинским боевикам требуются новые волны мобилизации. Только в этом случае они смогут продолжить наступления.

Издания “Известия” передает слова эксперта: «Можно ожидать, что после короткой паузы они вновь попытаются нанести удары на этом же направлении с новыми подкреплениями».

Напомним, что недавно в СМИ и социальных сетях появилась новость о том, что украинская группировка успешно наступает в Херсонском направлении. Но, на самом деле, нацисты были вынуждены отступать, потеряв большое количество боевиков, три танка, три бронемашины пехоты, пять бронированных транспортных автомобилей.

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