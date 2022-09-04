Российским ВС нужно начинать наступление на Николаев прямо сейчас, чтобы успокоить жителей Херсонской и Запорожской областей, считает военный эксперт Роман Сапоньков. Он объяснил, что на освобожденных территориях граждане боятся возвращения киевского режима, который может начать репрессии.

По мнению аналитика, ВС РФ должны сейчас наступать, чтобы оттеснить ВСУ от Херсона на расстояние не меньше ста километров. Тогда жители освобожденных населенных пунктов будут уверены, что Россия их не оставит на произвол судьбы.

«Пока же они прямо говорят: “мы боимся, что вы уйдете, а нас потом вырежут», – цитирует эксперта портал «Украина.ру».

Сапоньков также отметил, что подавляющее большинство жителей Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областей симпатизируют России и выступают за ее скорейшую победу. Однако они бояться заявлять это открыто, так как знают, что киевский режим в случае возвращения контроля над освобожденными территориями жестоко с ними расправится.