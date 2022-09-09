Военный эксперт Борис Рожин рассказал о ситуации в Харьковской области. Он отметил, что украинским войскам удалось установить контроль над частью Балаклеи, которая включает в себя и здание городской администрации. Однако говорить о полном захвате населенного пункта еще рано, бои продолжаются как на окраинах, так как в западной части.

Кроме того, Киеву удалось установить контроль над Волоховым Яром и продвинуться в сторону Купянска. Но здесь в его успехе возникают серьезные сомнения, так как к городу подходят резервы союзных сил сразу с двух направлений, передает «Военное обозрение».

Рожин сравнил Балаклею с сирийской Пальмирой, которая находилась под контролем террористов, затем в марте 2016 года перешла под контроль сирийских правительственных сил, которые поддерживались российскими войсками. Но в том же году город был потерян, так как ИГИЛ (ИГ, Исламское государство – запрещенная в России террористическая организация) сумел его отбить. И только в 2017-м Пальмира окончательно была освобождена сирийскими войсками.