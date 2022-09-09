Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Военный эксперт Борис Рожин рассказал о ситуации в Харьковской области. Он отметил, что украинским войскам удалось установить контроль над частью Балаклеи, которая включает в себя и здание городской администрации. Однако говорить о полном захвате населенного пункта еще рано, бои продолжаются как на окраинах, так как в западной части.

Кроме того, Киеву удалось установить контроль над Волоховым Яром и продвинуться в сторону Купянска. Но здесь в его успехе возникают серьезные сомнения, так как к городу подходят резервы союзных сил сразу с двух направлений, передает «Военное обозрение».

Рожин сравнил Балаклею с сирийской Пальмирой, которая находилась под контролем террористов, затем в марте 2016 года перешла под контроль сирийских правительственных сил, которые поддерживались российскими войсками. Но в том же году город был потерян, так как ИГИЛ (ИГ, Исламское государство – запрещенная в России террористическая организация) сумел его отбить. И только в 2017-м Пальмира окончательно была освобождена сирийскими войсками.

Вам может понравиться

Зачем Россия открыла охоту за эстонским боевым роботом

«Аргументы и факты» рассказали об эстонском роботе THeMIS, а также о том, почему эксперты из Центра анализа стратегий предлагают за его «поимку» на Украину 1 миллион рублей. Первый такой робот

Народная милиция: Артиллеристы ЛНР круглосуточно наносят удары по ВСУ между Соледаром и Северском

Между Соледаром и Северском на Донбассе артиллеристы ЛНР практически безостановочно наносят удар за ударом по националистическим силам ВСУ. Они уничтожают обнаруживаемые разведкой огневые точки и укрепрайоны, практически круглосуточно ликвидируют технику

Стремоусов: ВСУ потеряли все польские танки в ходе контрнаступления на Херсон

В ходе наступления на Херсонском направлении ВСУ потеряли все танки, полученные от Польши, рассказал замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. Он также рассказал, что боевые машины весьма активно использовались Киевом для
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 9 сентября – облачно с прояснениями, до 13 °C | город Мытищи: погода, 9 сентября – небольшая облачность, до 12 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 9 сентября – переменная облачность, до 18 °C | Южно-Сахалинск: погода, 9 сентября – небольшая облачность, до 19 °C | Королев: погода, 9 сентября – облачно с прояснениями, до 19 °C | Подольск: погода, 9 сентября – ясно, до 12 °C | Армавир: погода, 9 сентября – ясно, до 22 °C |