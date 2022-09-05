Российские ВС постоянно наносят удары по «плацдарму» ВСУ по Андреевкой на Херсонщине, однако пока полностью уничтожить боевиков либо прекратить снабжение их оружием и боеприпасами по реке Ингулец не получается. Кроме того, имеются проблемы и у Высокополья, которое в настоящий момент находится под контролем националистических формирований, рассказал военный эксперт Борис Рожин.

При этом он отметил, что село Озерное, которое ВСУ «захватили» в социальной сети «Тик-Ток», все еще находится в серой зоне и ни одной из сторон не контролируется. Киев приписал себе новую «победу», что давно никого не удивляет, передает “Русская весна”.

Активные боевые действия идут и на Донбассе. Так, ЧВК «Вагнер» пытается вытеснить националистов из западной части населенного пункта Кодема, являющегося ключом к Артемовску. Под Харьковом Киев предпринял попытку контрнаступления, однако она ожидаемо провалилась, российские войска активизировались и удержали контроль сразу над несколькими населенными пунктами, на которые замахнулись ВСУ.