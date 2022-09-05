В настоящий момент российские войска могут наступать на Артемовск из Покровска, где полностью отсутствуют украинские боевики и ситуация стабильна. Однако гораздо лучше будет осуществлять наступление сразу с двух направлений, рассказал военный эксперт Борис Рожин сайту Украина.ру.

Он пояснил, что первым делом ВС РФ нужно окончательно сокрушить линию обороны Зайцево-Кодема. Первый населенный пункт уже находится под контролем союзных сил, однако наиболее важным для наступления на Артемовск является второй.

Как только российские ВС возьмут Кодему и вытеснят ВСУ с позиций, можно будет начать наступление на Бахмут с двух направлений, благодаря чему шансы на успех существенно возрастут. Кроме того, союзные силы смогут провести оперативную зачистку города и продолжить продвижение по территории ДНР.