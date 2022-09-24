Украинские ВС из-за недостатка систем ПВО разбросали их по всему фронту в незначительных количествах, поэтому атаки иранских дронов создадут для них серьезные проблемы, уверен военный эксперт Борис Рожин.
Он подвел итоги первого дня массированного применения барражирующих боеприпасов Shahed-136 и отметил, что в целом украинская ПВО не справилась с задачей защиты стратегически важных объектов. Так, один из дронов свободно долетел до штаба ВМС Украины в Одессе и нанес сокрушительный удар.
Противовоздушная оборона все же отреагировала и сбила несколько БПЛА, однако барражирующие боеприпасы настолько дешевые, что окупаются даже при таком раскладе. При этом они проводят мощные атаки и уничтожают военную инфраструктуру и технику боевиков ВСУ.
«Соответственно, если в России уже налажено поточное производство данных машин, в особенности “Герани-2”, то в силу очевидной слабости тактической ПВО ВСУ, размазанной по огромному фронту, их эффективность будет не меньшей, чем она была в Йемене, Сирии и Ираке», – написал аналитик.