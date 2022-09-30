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Российским ВС сейчас необходимо вспомнить суворовские тактики и нанести ВСУ неожиданный удар, который позволит отвлечь врага от Красного Лимана, уверен военный эксперт Юрий Подоляка.

Он напомнил, что крупные силы ВС РФ находятся сейчас в районе поселка Боровая в Харьковской области. Если они внезапно атакуют националистов с тыла, исход боя за Лиман будет предрешен.

Подоляка напомнил, что великий полководец Суворов всегда действовал не числом, а умением и выходил победителем в тех сражениях, в которых русская армия по численности сильно проигрывала противнику. Если сейчас командование ВС РФ сумеет задействовать грамотный тактический ход, она деблокирует Красный Лиман. Другого выхода нет, так как сдавать столь важный населенный пункт ни в коем случае нельзя.

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