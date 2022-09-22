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Воинские части в центральных и западных регионах России, а также приграничные районы. Именно туда направят большинство мобилизованных граждан. Такое мнение высказал полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

В интервью “МК” он отметил, что значительная часть личного состава из многих воинских частей сейчас переброшена в зону боевых действий в рамках специальной военной операции на Украине. Доукомплектовывать личный состав таких частей будут за счёт части мобилизованных, считает эксперт. Кроме того, некоторые граждане, которые отправятся в ВС РФ в рамках объявленной частичной мобилизации, могут отправиться в приграничные районы страны. По словам Матвийчука таким образом будет формироваться резерв для усиления военных группировок, которые действуют на передовой.

Указ о проведении в России частичной мобилизации 21 сентября подписал президент Владимир Путин. Сообщалось, что ряды ВС РФ пополнят 300 тысяч резервистов. В основном, речь идёт о тех, кто уже служил в армии, имеет востребованную военно-учётную специальность и обладает боевым опытом.

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