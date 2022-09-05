Военный аналитик Виктор Литовкин прокомментировал сделанное в воскресенье заявление президента Украины Зеленского об освобождении ряда населенных пунктов. Эксперт отметил, что украинский лидер скорее всего просто забыл названия сел и решил их не озвучивать.

Так, Зеленский выразил благодарность 54-й бригаде ВСУ, которая «сделала хорошие шаги» и заняла некие высоты на направлении Лисичанск-Северск. Также «отличился» и 63-й батальон 103-й бригады территориальной обороны, который на территории Донецкой области «освободил населенный пункт». О каких высотах и населенных пунктах идет речь, президент Украины упоминать не стал.

Кроме того, он заявил и об успехах ВСУ под Херсоном, однако Литовкин уверен, что это банальное вранье.

«Ну, какой может быть успех у армии, которая за два дня потеряла более двух тысяч своих военных, да в придачу еще и батальон танков и прочей бронетехники? В любой другой армии мира о таких «успехах» предпочли бы промолчать. Но, как говорится, врать — это вам не мешки таскать. Понятно, что киевским властям нужно хоть как-то вдохновлять собственные население и армию, которую посылают «на убой», в не подготовленное наступление», – пояснил эксперт.

Он также добавил, что Киев пытается показать Западу, что осваивает полученное от него оружие и пытается оказывать сопротивление. Для этой же цели была организована и высадка десанта на Запорожскую АЭС, которая также не возымела успеха. ВСУ действительно установили контроль над Высокопольем и несколькими другими селами под Херсоном, однако цена, которую они заплатили за это, совсем не стоят таких достижений. Киев понес чудовищные потери, причем часть их – дело рук заградительных отрядов, составленных из отпетых националистов и расстреливающих бойцов, пытающихся отступить или сдаться.