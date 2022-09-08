Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с журналистами издания «Московский комсомолец» прокомментировал наступление ВСУ на Балаклею и назвал цели, которые преследует Киев.

Он пояснил, что именно этот населенный пункт был выбран из-за крупнейшего в Европе склада с боеприпасами к реактивным системам залпового огня «Ураган» и «Град», который сейчас контролируется союзными силами. ВСУ столкнулись со «снарядным голодом», поэтому стремятся исправить ситуацию, установив контроль над Балаклеей.

Кроме того, Киев попытается добраться до Купянска, чтобы заодно отрезать и Изюм. Установление контроля над этим городом станет хорошей пиар-акцией для Запада, который внимательно наблюдает за событиями на Украине и готов прекратить ее военную поддержку из-за непрекращающейся череды поражений.

Впрочем, дорогу Купянск-Изюм ВСУ взять под контроль так и не удалось, хотя они ведут там бои уже более двух суток. Эффект неожиданности, на который рассчитывал Киев, уже потерян, поэтому можно прогнозировать совсем скорый провал наступления украинской армии.