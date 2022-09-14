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Военный историк Юрий Кнутов признал, что ВСУ удалось достичь успеха в Харьковской области, а также высказал предположение, что сейчас часть украинских войск будет переброшена на территории ДНР и ЛНР для нанесения еще одного удара.

В интервью с порталом “Украина.ру” эксперт отметил, что Киев задействовал тактику, которую Красная армия использовала в 1944-1945 годах. Он не штурмовал районы, находящиеся под контролем ВС РФ, а обходил их, нанося удары с тыла. Российские же войска допустили ошибку, сразу бросая в бой резервы, хотя сперва надо было сконцентрировать крупный силы.

Сейчас Киев может атаковать на Донбассе через Угледар или другие города, поэтому необходимо активизировать разведывательные мероприятия и находиться в готовности к удару.

В Херсонской области изначально вроде бы успешное контрнаступление Киева уже сошло на нет, так как артиллерия и авиация уверенно отражают любые его попытки атаковать, отметил Кнутов. Он также выразил удивление тем, что удары по критической энергетической инфраструктуре Украины были нанесены только на востоке страны, а не по всей ее территории.

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