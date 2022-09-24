Отправка на Украину танков M-55 из Словении призвана поддержать заявления Запада о «непрекращающейся военной поддержке» Киева. Кроме того, она дает возможность избавиться от хлама, который теперь не придется утилизировать на своей территории, рассказал военный эксперт Юрий Кнутов изданию “Известия”.

Он напомнил, что в распоряжении украинской армии нет боеприпасов для техники, созданной на основе танков Т-55. Но Словения все равно отправляет эту технику на Украину, прекрасно понимая, что никакой пользы на поле боя от нее не будет.

Историк также объяснил, почему США и НАТО упорно не хотят передавать Киеву танки западного образца Abrams и Leopard-2. По мнению Кнутова, сложный ландшафт на Украине не даст этим чрезмерно тяжелым боевым машинам продемонстрировать даже минимальную эффективность, поэтому Запад просто не хочет их дискредитировать.

Военный эксперт Виктор Литовкин согласен с коллегой, но добавляет, что Восточная Европе набрала кредитов на приобретение техники у США, поэтому последние с радостью избавляются от некондиционного вооружения за огромные деньги.