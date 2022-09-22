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После четырех волн мобилизации общая численность силовиков на Украине составляет почти 1 миллион человек. Но сюда входят не только ВСУ, но и милиция с антитеррористическими подразделениями, рассказал военный историк Юрий Кнутов.

В России же проводится частичная мобилизация, подразумевающая призыв бойцов, имеющих самые востребованные военно-учетные специальности. Так, в первую очередь нужны артиллеристы и минометчики, потребуется также пехота, без которой проведение любой операции невозможно.

Кнутов уверен, что 300 тысяч военнослужащих будет вполне достаточно для решения всех задач специальной военной операции на Украине. В настоящий момент они заключаются в освобождении Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей. Впрочем, нельзя исключать, что после этого начнется новый этап СВО с установлением контроля над Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Харьковской и Полтавской областями. Но об этом речь пойдет только после достижения ключевых целей.

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