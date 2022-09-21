Политолог Андрей Кошкин прокомментировал слухи о возможной мобилизации, а также призывы главы Чечни Рамзана Кадырова к «самомобилизации» субъектов РФ. Он отметил, что последняя направлена на увеличение числа добровольцев.

Его точку зрения поддержал эксперт Константин Калачев. Он пояснил, что если на контракт часто идут люди, которые надеются заработать и тем самым справиться с безнадежностью своего положения, то добровольцы – это в основном патриоты, готовые отстаивать интересы страны. Они осознанно делают выбор в пользу участия в боевых действиях и разумного риска собственной жизнью.

Оба аналитика заметили, что мобилизация, слухи о которой не прекращаются уже несколько недель, может быть объявлена только президентом России Владимиром Путиным. При этом она включает не только призыв резервистов, но и перевод на военные рельсы всей государственной инфраструктуры и экономики.