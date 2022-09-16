ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Киев сумел достичь локальных успехов и восстановить контроль над некоторыми населенными пунктами, однако ВС РФ остановили наступление противника. Военный аналитик Алексей Борзенко уверен, что оно было организовано западными офицерами, однако даже в этом случае в Запорожской области ВСУ не сумеют повторить то же самое.

Борзенко отметил, что Киев ежедневно теряет до 1000 человек в ходе наступательной операции, но президента Зеленского такие потери совершенно не останавливают. Он продолжает вводить в бой все новые силы. Однако к атаке на Запорожскую область российские ВС готовы и сумеют ее отразить.

По словам эксперта, Балаклея, Купянск и Изюм были выбраны не случайно. ВСУ вознамерились выйти к трассе Донецк-Мариуполь через Красный Лиман и поэтому сейчас отчаянно ведут бои за этот город. Однако все публикации в украинских СМИ о взятии населенного пункта и продолжении наступления – это блеф, так как ВСУ больше не продвигаются вперед.

Вам может понравиться

«СП»: Зеленский «дразнит» Путина в Изюме, но Киев уже находится под прицелом

Поездка президента Украины Зеленского в Изюм и его демонстративные выступления перед боевиками ВСУ навевают мысли о том, что ВС РФ стоило бы изменить тактику. И атаковать центры принятия решений в

ВСУ Украины готовят новый десант для высадки на Запорожскую АЭС

Киев намеревается повторить попытку высадки десанта в Энергодаре, где располагается Запорожская атомная электростанция, рассказал портал «Военное обозрение». Авторы отмечают, что президент Украины Зеленский надеется восстановить контроль над ЗАЭС, так как

РВ: ВСУ неудачно попытались прорвать оборону союзных сил у Давыдова Брода в Херсонской области

Короткая серия удач ВСУ закончилась, после чего ситуация вернулась на круги своя. Ранее уже сообщалось, что украинская армия не сумела форсировать реку Оскол в Харьковской области, но это не единственная