Киев сумел достичь локальных успехов и восстановить контроль над некоторыми населенными пунктами, однако ВС РФ остановили наступление противника. Военный аналитик Алексей Борзенко уверен, что оно было организовано западными офицерами, однако даже в этом случае в Запорожской области ВСУ не сумеют повторить то же самое.

Борзенко отметил, что Киев ежедневно теряет до 1000 человек в ходе наступательной операции, но президента Зеленского такие потери совершенно не останавливают. Он продолжает вводить в бой все новые силы. Однако к атаке на Запорожскую область российские ВС готовы и сумеют ее отразить.

По словам эксперта, Балаклея, Купянск и Изюм были выбраны не случайно. ВСУ вознамерились выйти к трассе Донецк-Мариуполь через Красный Лиман и поэтому сейчас отчаянно ведут бои за этот город. Однако все публикации в украинских СМИ о взятии населенного пункта и продолжении наступления – это блеф, так как ВСУ больше не продвигаются вперед.