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Российские ВС продолжают наступление на Бахмут (Артемовск) и Соледар в ДНР. Важную роль в атакующих действиях исполняют бойцы ЧВК «Вагнер», которые вышли к трассе, ведущей из Артемовска в Дзержинск и заблокировали снабжение украинской группировки сил, рассказал военный эксперт Алексей Анпилогов изданию «Украина.ру».

Он также отметил, что националистические формирования предпринимают попытки начать контрнаступление на поселок Пески, находящийся под контролем ВС РФ, и Марьинку. Но они заканчиваются провально, так как к подобным действиям российские военные готовы и быстро их пресекают.

Наступление подразделений ВСУ на Донбассе существенно осложняет необходимость форсировать реки Северский Донец и Оскол. На последней сами украинцы ранее взорвали все мосты, а по понтонным переправам моментально наносятся удары авиации и артиллерии ВС РФ.

Киев может попытаться выйти на оперативный простор через Святогорск, однако и там ситуация находится под контролем союзных сил.

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