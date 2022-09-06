Осуществлявший разведку квадрокоптер Народной милиции ДНР нарвался на отряд украинских националистов. Чтобы не позволить дрону навести удар артиллерии, они попытались его сбить.

Первая попытка оказалась неудачной, очередь из автомата Калашникова прошла мимо квадрокоптера. После этого боевики пораскинули мозгами и задействовали более тяжелое вооружение – переносной зенитно-ракетный комплекс Stinger.

Сайт «Военное обозрение» отметил, что данный эпизод в очередной раз подтвердил расточительность ВСУ по отношению к оружию. На дешевый дрон выпускать дорогостоящую ракету ПЗРК могут только военные, которым эти комплексы достаются бесплатно в качестве подачки. Но дело в том, что позже за них придется долго расплачиваться.

Дрон, несмотря на применение столь мощного оружия, все же вернулся обратно. Но перед этим он навел артиллерию на боевиков, чьи позиции накрыло целой лавиной снарядов.