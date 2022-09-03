читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Мощный укрепрайон ВСУ у населенного пункта Марьинка буквально завален телами националистов. Контроль над ним установлен союзными силами, рассказал портал «Русская весна».

Военные корреспонденты выложили фото-и видеоматериалы, подтверждающие успешное взятие укрепрайона. Они рассказали, что отличилась 42-я гвардейская дивизия армии РФ, которая сумела прорвать оборонительные порядки боевиков ВСУ и нанести им огневое поражение.

Ключевую роль сыграла артиллерия, под ураганным огнем которой остатки сил противника бросились наутек. Они даже не попытались забрать с собой раненых и тела убитых националистов, бросив на позициях даже личные вещи, оружие и боеприпасы. Единственным их желанием было убраться подальше от укрепрайона, дальнейшее сражение за который не имело никакого смысла.

Вам может понравиться

В США увидели серьёзную угрозу со стороны “Белгорода”

Новую подводную лодку “Белгород”, которая недавно пополнила ряды ВМФ России, в США уже стали считать серьёзной угрозой. Таким мнением с изданием 19fortyfive поделился бывший офицер американской армии Брент Иствуд –

Иран за час захватил два американских морских дрона Saildrone Explorer

Иранским военным хватило всего часа на операцию по захвату сразу двух американских беспилотных аппаратов, принадлежащих Пятому флоту. Речь идет о морских дронах Saildrone Explorer. Иранское телевидение рассказало, что ВМС страны

Evening Standard: от неудачного контрнаступления Киев уже не оправится

Контрнаступление в Херсонской области, которое предприняли ВСУ, носило скорее символический характер, чем преследовало реальные стратегические цели. Такое мнение высказал обозреватель британской газеты Evening Standard Роберт Фокс – передаёт РИА “Новости”.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 3 сентября – небольшой дождь, до 11 °C | город Мытищи: погода, 3 сентября – небольшая облачность, до 14 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 3 сентября – переменная облачность, до 20 °C | Южно-Сахалинск: погода, 3 сентября – ясно, до 20 °C | Королев: погода, 3 сентября – небольшой дождь, до 25 °C | Подольск: погода, 3 сентября – ясно, до 15 °C | Армавир: погода, 3 сентября – облачно с прояснениями, до 33 °C |