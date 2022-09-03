Мощный укрепрайон ВСУ у населенного пункта Марьинка буквально завален телами националистов. Контроль над ним установлен союзными силами, рассказал портал «Русская весна».

Военные корреспонденты выложили фото-и видеоматериалы, подтверждающие успешное взятие укрепрайона. Они рассказали, что отличилась 42-я гвардейская дивизия армии РФ, которая сумела прорвать оборонительные порядки боевиков ВСУ и нанести им огневое поражение.

Ключевую роль сыграла артиллерия, под ураганным огнем которой остатки сил противника бросились наутек. Они даже не попытались забрать с собой раненых и тела убитых националистов, бросив на позициях даже личные вещи, оружие и боеприпасы. Единственным их желанием было убраться подальше от укрепрайона, дальнейшее сражение за который не имело никакого смысла.