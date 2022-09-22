В каждом подразделении частной военной компании «Вагнер» есть медики, которые призваны оказывать быструю и качественную помощь раненым бойцам. Телеграм-канал «Военкор Астрахань» сделал краткий обзор снаряжения, которое применяется для этой цели.

Журналисты сразу сообщили, что подавляющее большинство приспособлений и расходных материалов выделяется высоким качеством и изготовлено в Израиле. Они показали кровоостанавливающие и обычные бинты, перчатки, пластыри, позволяющие снять сильную боль, индивидуальные перевязочные пакеты.

Также авторы канала отметили, что в распоряжении медиков ЧВК «Вагнер» имеются самые различные медикаменты, позволяющие быстро оказать первую помощь даже при тяжелых ранениях.