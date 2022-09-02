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Новая версия вертолёта Ка-52 (с литерой “М”) успешно прошла испытания в рамках специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Пока Ка-52М не поставлены на вооружение. Эта версия боевого вертолёта первый полёт совершила только два года назад и сейчас находится на стадии государственных испытаний. Тем не менее военные приняли решение попробовать машину в спецоперации, и та показала себя очень хорошо, заявил собеседник агентства. Впрочем, некоторые рекомендации по доработке отдельных систем конструкторам всё же передали.

Официальных подтверждений этой информации пока нет – уточняет ТАСС.

Ка-52М обладает рядом преимуществ перед “классическим” “Аллигатором” (Ка-52). В частности, у новой версии боевой машины значительно увеличена дальность поражения целей, повышена точность стрельбы, вертолёт оснащён новым радиолокационным комплексом и так далее.

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