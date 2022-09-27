Украинская армия может испытать серьёзные проблемы при ведении боевых действий с наступлением холодов. В рядах ВСУ не хватает зимней экипировки. Об этом пишет издание “Страна” – передаёт РИА “Новости”.

По словам военнослужащих, на которых “Страна” ссылается в публикации, многие бойцы ВСУ вынуждены покупать зимнее обмундирование за собственный счёт или пользоваться помощью волонтёров, которые собирают средства на соответствующие цели. Дело в том, что склады с большой частью зимней экипировки были или уничтожены во время боевых действий, или брошены при отступлении украинской армии.

Кроме непосредственно самой экипировки, отмечает издание, в украинской армии уже сейчас наблюдается дефицит палаток, спальных мешков, полевых печей и другого необходимого инвентаря, который помогает вести боевые действия при наступлении холодов.