Военное подразделение с мощнейшим вооружением из Калининграда уже направляется в сторону Украины, чтобы вступить в бой с противником. Подробности рассказали военные корреспонденты издания “Русская весна“, которые следят за ходом спецоперации.

Военные обозреватели рассказали: «Артиллерийская бригада высокого огня едет к нам на подмогу. Там зоопарк, букет тюльпанов, пионов и других цветов, и мы собираемся встречать Новый год в Киеве». Все вызвались защищать свою Родину».

Российские военные также поблагодарили губернатора Калининградской области Антона Алиханова и правительство региона за предоставление боеприпасов и современной военной техники. С такой активной поддержкой российские военные и союзные силы точно уверены в удачном завершении спецоперации. Они заявили: «Победа будет за нами».