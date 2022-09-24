Военный корреспондент Александр Сладков показал боевые действия союзных сил против националистических формирований под Песками. Он сообщил, что «Байден стреляет по нам», не унимаясь.

Военкор вызвался отправиться на разведку вместе с бойцами легендарного штурмового батальона «Сомали». При этом без приключений не обошлось – подразделение попало под минометный огонь. Впрочем, обошлось без пострадавших.

Сладков, слова которого приводит портал NVL, рассказал, что ВСУ стреляют из минометов боезарядами польского производства. Группа бойцов вышла на территорию, на которой военнослужащие союзных сил и ВСУ часто оказываются лицом к лицу, что заканчивается ожесточенными боями.

Батальон «Сомали» принимает непосредственное участие в обороне поселка Пески, который находится под контролем ВС РФ.