Оборону Красного Лимана продолжает уверенно удерживать 208-й батальон Народной милиции ДНР, рассказал военный корреспондент Александр Сладков. Он отметил, что ВСУ наносят по ополчению удар за ударом, но добиться какого-то результата не удается. В то же время, бойцы ДНР очень эффективно огрызаются ответ, ликвидируя силы противника.

Сладков также сообщил, что военнослужащим очень нужно подкрепление. Механизированные подразделения ВС РФ уже выдвинулись на помощь, но процесс идет как-то слишком медленно. Впрочем, настроение у бойцов НМ ДНР и ЛНР, которые находятся непосредственно в Красном Лимане, боевое. Они с завидным спокойствием патрулируют город, а также отражают периодические атаки врага.

На помощь также подоспели тяжелые бомбардировщики ВКС, которые перемалывают подступающие к городу части. Они сбрасывают бомбы ФАБ-500 и ФАБ-3000 не только в окрестностях Лимана, но и у других населенных пунктов, которые удалось временно захватить боевикам ВСУ.