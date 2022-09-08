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Российские ВС ускорят продвижение по Украине, отказавшись от штурма населенных пунктов, сообщил военный корреспондент Александр Сладков сайту «Военное обозрение». Он пояснил, что новая тактика поможет также минимизировать потери российских войск.

Союзные силы в настоящий момент заняты выравниванием фронта на Донбассе. В жилых кварталах Соледара начались ожесточенные бои, на Бахмутском и Северском направлениях ВС РФ и Народная милиция независимых республик ликвидировали сразу несколько крупных укрепрайонов.

Сейчас принято решение проходить мимо украинских населенных пунктов и окружать их, что позволит удушать противника, практически не вступая с ним в боевые действия. Такая схема успешно сработала в Мариуполе, поэтому она будет повторяться вновь и вновь. При этом ВС РФ станут отрезать села и города, попадающиеся на пути, от снабжения, что вынудит боевиков ВСУ сдаваться.

Эксперты отмечают, что с окружением вроде бы все понятно, однако возникает вопрос, не будут ли боевики, которые остаются в населенных пунктах, наносить ощутимые удары в спину российским войскам.

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