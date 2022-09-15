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Бойцы регулярной украинской армии были вынуждены вступить в схватку с боевиками националистического батальона «Айдар» (запрещен в России, против ряда участников в РФ возбуждены уголовные дела), рассказал военный корреспондент Андрей Руденко.

Он объяснил, что инцидент произошел в Угледаре, который находится под контролем ВСУ. Военнослужащие украинской армии хотели покинуть город и оставить огневые позиции, но нацисты, исполняющие роль заградительных отрядов, открыли по ним огонь.

Бойцы ВСУ не стали терпеть подобные действия националистического батальона и начали стрелять в ответ. Завязался нешуточный бой, который продолжался на протяжении получаса. В результате многие боевики с обеих сторон получили ранения, известно также о нескольких погибших.

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