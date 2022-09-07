Украинские ВС пошли в наступление в Харьковской области парой батальонно-тактических групп, которые даже если и сумеют достичь локального успеха, но вряд ли смогут его закрепить, рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный.

Он пояснил, что в распоряжении Киева практически нет авиации и артиллерии, но зато есть разношерстный личный состав, который готовили все страны НАТО сообща, есть польские и древние советские танки Т-72, а также боевые машины пехоты и БТР. Все это подходит для украинской тактики наносить удары по самым слабым местам, которые выявляются банальной разведкой, но не позволяет развивать успешные атакующие действия.

Военкор отметил, что ВСУ могут попытаться поиграть в войнушку между Балаклеей и Изюмом, но сил у них не хватит даже на выход к окраинам первого населенного пункта.