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Над Петровским районом Донецка в последние дни стало появляться все больше беспилотных аппаратов ВСУ. Причем это не дроны DJI, которые в основном используются разведывательными подразделениями, а БПЛА военного класса, способные подниматься на большую высоту.

Авиационная разведка над Донецком сильно активизировалась, рассказал военный корреспондент Семен Пегов. Он считает, что это может указывать на подготовку Киевом и его западными кураторами полномасштабного наступления на Донецк. Также нельзя исключать серьезных провокаций в столице ДНР, к которым союзные силы должны быть готовы.

Пегов ссылается на источники в командовании Народной милиции ДНР и выражает уверенность, что эта информация должна быть предана огласке.

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