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ВС РФ оставили поселок Высокополье, который некоторое время переходил из рук в руки. При этом они героически защищали этот населенный пункт, но не стали нести из-за него крупные потери. Российские военные полностью уверены, что дальше этого села они украинских националистов не пропустят, рассказал военный эксперт Роман Сапоньков.

Он также сообщил об истерике, которую запустили боевики ВСУ после входа в поселок. Они мгновенно установили свой флаг на здание местной больницы, а также возили другое знамя по всему селу, распространяя слухи об установлении контроля над другими населенными пунктами. Однако это не более, чем выдумки.

ВС РФ спокойно перенесли эту медиаистерику. Они сохранили личный состав, перегруппировались и готовы дать бой противнику, если тот попытается продолжать наступление, сообщил аналитик.

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