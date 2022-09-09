К югу от Изюма в Харьковской области пехота «солдат удачи», участвующих в боевых действиях на стороне Киева попыталась атаковать российское подразделение. Не менее 20-30 боевиков получили отпор и были вынуждены отступить к населенным пунктам Вернополье и Дмитровка, рассказал военный корреспондент Александр Коц.

Наемники попытались оказать давление на российские ВС, однако навстречу им вышла группа бойцов в возрасте 18-20 лет в пешем порядке. Они занимали соседние позиции однако пришли на помощь сослуживцам и «разнесли атакующих в щепки».

В результате короткого боя ранение получил лишь один российский военнослужащий. Причем пострадал от слишком горячего осколка, когда лежал и отстреливался от боевиков. Его жизни и здоровью уже ничего не угрожает, пояснил военкор.