Украинские войска могут готовить наступление на Угледарском направлении, чтобы полностью отрезать южную часть Донецкой Народной Республики. Они уже сняли минные поля, расчистив себе территории, а также стягивают к Угледару весьма крупные силы, рассказал военный корреспондент Александр Коц.

Он также предположил, что возня ВСУ в Угледаре и вокруг него может оказаться обманным маневром. Не исключено, что боевики готовят наступление на любом другом направлении. По мнению военкора, это может быть Запорожская область, куда Киев также перебрасывает крупные силы.

Коц отметил, что информация о взятии Украиной Лисичанска и Сватово не соответствует действительности. Эти населенные пункты остаются под контролем ВС РФ и в настоящий момент им совершенно ничего не угрожает. Киевский режим, которому вскружили голову успехи под Харьковом, просто пытается нарисовать красивую картинку для Запада.