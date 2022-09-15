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Стремительно поднимающаяся вода смела понтонную переправу ВСУ на реке Ингулец, рассказал военный корреспондент Александр Коц. Он напомнил, что произошло это после ракетного удара по гидротехническому объекту в Кривом Роге.

Военкор напомнил, что подобная ситуация на Украине уже наблюдалась весной. Тогда националистические формирования ВСУ взорвали дамбу неподалеку от населенного пункта Ирпень в Киевской области. Это не позволило российским подразделениям навести понтоны через реку, так как быстро повысившийся уровень воды просто ее смыл.

Напомним, что жители Кривого Рога публикуют фото и видео затопления прибрежных территорий. Удар по дамбе был нанесен 8 ракетами. Кроме того, по словам президента Украины Зеленского, вышла из строя насосная станция, которая и обеспечивала контроль уровня воды в реке Ингулец.

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