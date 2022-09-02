Инспекторы МАГАТЭ нашли на Запорожской атомной электростанции «страшный компромат», рассказал военный корреспондент Александр Коц. Он опубликовал видео, на котором один из «гостей» обходит стоянку с военными грузовыми автомобилями ВС РФ.

«Страшный компромат! Сотрудники МАГАТЭ нашли на АЭС военные грузовики!», – не без иронии подписал Коц опубликованную запись.

Он также напомнил о сорванной российскими военными попытке украинских диверсантов устроить теракт на атомной станции и заявил, что инспекторы МАГАТЭ в ближайшее время могут найти в Энергодаре еще и танки, средства ПВО и иное оружие. Без него защитить ЗАЭС от обезумевшего киевского режима не представляется возможным.

По словам военкора, инспекторы еще спасибо должны сказать российским военным, которые делают все возможное, чтобы защитить Европу от ядерной зимы, которую совсем не прочь устроить режим Зеленского.