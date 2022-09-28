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Российские ВС задействовали БМП для штурма опорного пункта националистических формирований ВСУ рядом с трассой Лисичанск-Артемовск.

В авангарде на штурм пошел российский танк, который нанес несколько ударов по опорнику. В ответ ВСУ попытались атаковать боевую машину из гранатомета, но промахнулись. Когда благодаря подавлению огня противника танковым орудием российские ВС закрепились на позициях, к ним подошли два подразделения на БМП.

Одна из боевых машин пехоты чуть не напоролась на вражескую мину, но в результате все обошлось. Сопротивление боевиков удалось сломать гранатами, которыми забросали окопы, из

Напомним, что Киев пытается взять под контроль трассу Артемовск-Лисичанск с момента начала контрнаступления в Харьковской области. Однако российские ВС моментально отражают любые атаки, не позволяя заблокировать снабжение подразделений на линии Бахмут-Соледар-Северск.

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