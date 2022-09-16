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На границе Николаевской и Херсонской областей ВСУ попытались в очередной раз начать атакующие действия, но снова потерпели крах, рассказал портал «Военное обозрение».

Для наступления Киев задействовал две БМП, которые вместе с десантом преодолели лесополосу и выехали на окраину населенного пункта, где расположились позиции войск РФ. Все это боевики сделали быстро и беспрепятственно, но на этом их удача закончилась.

Высадившийся десант уже начал закрепляться, когда по нему нанесли удар российские ВС. Националисты туту же попытались удрать – боевики прикрывались боевыми машинами, чтобы не попасть под огонь.

В какой-то момент одна из БМП начала резко сдавать назад, из-за чего доблестные десантники посыпались с брони прямо на землю. При этом один из них угодил точно под боевую машину пехоты и был раздавлен.

Отступление продолжалось, но все та же БМП снова начала маневрировать. В результате водитель заложил слишком уж резкий вираж, что привело в опрокидыванию боевой машины в находящийся рядом капонир. Под огнем и в открытой степи боевики больше ничего не смогли сделать, поэтому попытка атаки с треском провалилась. При этом 18 боевиков и обе БМП были ликвидированы.

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