Контрнаступление ВСУ на Херсон с треском провалилось, однако на отдельных участках фронта националисты все же продолжают попытки оттеснить с позиций российские ВС. Действуют они по приказу командования и лично президента Украины Зеленского, который полностью игнорирует понесенные его армией чудовищные потери.

Портал «Военное обозрение» приводит официальную информацию Минобороны РФ, согласно которой украинские войска на Николаево-Криворожском направлении всего за сутки потеряли 220 боевиков, 11 танков, 15 единиц другой бронетехники и не менее девяти пикапов, оснащенных пулеметами.

ВСУ предпринимают попытки идти с двух ключевых плацдармов – Ольгинского и Андреевского. С первого Киеву удалось немного продвинуться вперед и взять часть поселка Высокополье. На втором националисты высаживаются практически беспрерывно и тут же попадают под ураганный огонь российской артиллерии, так как для плацдарма выбрана часть берега, полностью открытая со всех сторон.