читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Контрнаступление ВСУ на Херсон с треском провалилось, однако на отдельных участках фронта националисты все же продолжают попытки оттеснить с позиций российские ВС. Действуют они по приказу командования и лично президента Украины Зеленского, который полностью игнорирует понесенные его армией чудовищные потери.

Портал «Военное обозрение» приводит официальную информацию Минобороны РФ, согласно которой украинские войска на Николаево-Криворожском направлении всего за сутки потеряли 220 боевиков, 11 танков, 15 единиц другой бронетехники и не менее девяти пикапов, оснащенных пулеметами.

ВСУ предпринимают попытки идти с двух ключевых плацдармов – Ольгинского и Андреевского. С первого Киеву удалось немного продвинуться вперед и взять часть поселка Высокополье. На втором националисты высаживаются практически беспрерывно и тут же попадают под ураганный огонь российской артиллерии, так как для плацдарма выбрана часть берега, полностью открытая со всех сторон.

Вам может понравиться

СП: Военный эксперт Сивков раскрыл три варианта будущего Украины

Будущее Украины абсолютно не зависит от нее. Сейчас существует три варианта, на каждый из которых могут повлиять ВС РФ, Соединенные Штаты или другие страны, но Киев не способен ничего изменить

Военный эксперт Рожин рассказал о тяжелых боях в Херсонской области и попытках контрнаступления ВСУ

Российские ВС постоянно наносят удары по «плацдарму» ВСУ по Андреевкой на Херсонщине, однако пока полностью уничтожить боевиков либо прекратить снабжение их оружием и боеприпасами по реке Ингулец не получается. Кроме

Украинское командование подводит итоги “масштабной схватки” за Херсон, которая не состоялась

Завершалась сложная неделя спецоперации, в ходе которой шли напряженные бои на южном направлении. Эксперты издания “Украина.ру” проанализировали, что хотело добиться командование ВСУ, и что получилось на самом деле. Минобороны РФ
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 5 сентября – переменная облачность, до 12 °C | город Мытищи: погода, 5 сентября – небольшой дождь, до 12 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 5 сентября – переменная облачность, до 18 °C | Южно-Сахалинск: погода, 5 сентября – небольшой дождь, до 17 °C | Королев: погода, 5 сентября – пасмурно, до 17 °C | Подольск: погода, 5 сентября – небольшой дождь, до 12 °C | Армавир: погода, 5 сентября – облачно с прояснениями, до 20 °C |